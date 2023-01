Dani Alves sigue en prisión preventiva mientras nuevos antecedentes de su caso se revelan con los días. El futbolista, ahora sin club, fue denunciado por agresión sexual a una joven de 23 años, quien lo acusa de haberla violado en un discoteca de Barcelona durante el 30 de diciembre de 2022.

Su abogado, Cristóbal Martell, conversó con Antena 3 y habló de los detalles del caso. La defensa confirmó que después de declarar que no conocía a la víctima, Alves afirmó que tuvo "relaciones sexuales" con la joven. La mujer, por su lado, no ha cambiado su versión y afirma que no consintió.

Sobre las contradicciones de Alves que han marcado este caso, el abogado Martell explicó que el futbolista mintió en sus declaraciones con la intención de "proteger a su familia" y que tenía "miedo de revelar en público que le había sido infiel a su mujer".

Martell agregó que el futbolista está dispuesto a que se le imponga cualquier tipo de medida de seguridad, desde fianza a usar una tobillera, con tal de salir de la cárcel. Esta semana, Alves fue trasladado desde el centro penitenciario Brians 1 al Brians 2, un recinto para presos y condenados por delitos sexuales.

Alves fue puesto en prisión preventiva este 20 de enero tras haber declarado ante la policía catalana. La jueza instructora del juzgado número 15 de Barcelona acogió la solicitud de la Fiscalía y la denunciante, y desestimó su libertad a cambio de fianza. Se temía que el futbolista se fugara del país.

Por otra parte, la esposa de Alves, Joana Sanz, eliminó todo rastro del futbolista de sus redes sociales. La modelo española sacó las fotografías que tenía junto al jugador en su cuenta de Instagram y solo dejó un registro que ambos compartieron como publicidad.