La situación del futbolista Dani Alves se complica cada día más. El ex jugador del Barcelona y Pumas fue detenido horas después de haber declarado por una denuncia en su contra por agresión sexual. El brasileño se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza por ahora.

En el transcurso de los días algo que generó mucha incertidumbre fue la reacción su esposa, Joana Sanz, con quien está desde 2016. Sanz apareció en las redes sociales y publicó una foto en Instagram que mostraba las manos entrelazadas de la pareja además de un breve texto que decía "Juntos", lo que hizo pensar que le daba todo su apoyo a Alves.

Sin embargo, con el paso de las horas, la modelo subió una captura de pantalla que cambió el panorama. La foto que subió tiene que ver con una noticia que se escribió sobre ella, la cual decía "la modelo canaria rompe su silencio con unas breves pero reveladoras palabras a través de una efímera story. 'Corazón, aguanta tanto dolor por favor', manifestaba la joven reiterando la confianza en su esposo".

Frente a esto, Sanz respondió y dejó clara su postura frente al tema. "Mentira. No tergiversen o malinterpreten lo que digo. 'Corazón, aguanta tanto dolor por favor' es un mensaje para mí, para mi estado de ánimo", publicó.

La modelo ha desactivado todos los comentarios en sus redes sociales, posiblemente por la presión y las miles de opiniones que debe recibir por el caso de su esposo. Además, no está viviendo un buen momento, ya que su madre dejó de existir el pasado 12 de enero. "Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida", expresó Joana días atrás.

Dani Alves fue detenido por los hechos ocurridos la madrugada del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Una de las trabajadoras asegura que el futbolista la agredió sexualmente, por lo que de comprobarse, el futbolista arriesga hasta doce años de cárcel.