Un verdadero terremoto se generó en el mundo deportivo cuando se supo este viernes que el mítico Dani Alves había sido detenido en España tras una denuncia por agresión sexual ocurrida el pasado 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

En la misma ciudad donde marcó una época jugando por los culés, Alves ahora ve cómo su carrera como futbolista podría dar un giro drástico. Y es que rápidamente la noticia cruzó el Atlántico y llegó a México, donde se ha desempeñado el brasileño en el último tiempo.

Y su club, el Pumas de la UNAM, no titubeó ni un minuto. Le rescindió el contrato al jugador producto de la incompatibilidad de los valores del club en comparación con las fuertes acusaciones que vierten sobre él.

Vale recordar que todo ocurrió en las celebraciones de año nuevo en la ciudad condal. La mujer demandante presentó la denuncia el pasado 2 de enero, acusando a Dani Alves de tocarla por debajo de la ropa interior sin su consentimiento.

Acusaciones que rápidamente llegaron a oídos del jugador, que al conocerlas señaló que “sí estuve en ese sitio y me gustaría desmentirlo (el hecho). Quién me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el entorno de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No la conozco”.

Lo cierto es que tras realizar interrogatorios, la justicia determinó dejarlo en prisión preventiva mientras se realiza la investigación.

Ante eso, el presidente del Pumas, Leopoldo Silva, señaló que "con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar que el Club universidad decidió rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de este día".

"El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto. No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país", cerró el dirigente.