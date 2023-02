No quieren extensión de contrato a Messi: "Nunca se ha esforzado por poner al PSG primero"

La dirigencia del PSG está trabajando arduamente para conseguir la renovación de Lionel Messi, quien termina contrato el 30 de junio de este año y aún no se manifestado sobre sus intenciones a futuro.

Los hinchas parisino esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto con el argentino, quien en la fecha de expiración de su contrato ya tendrá 36 años de edad. Aunque no todos están de acuerdo con la renovación.

Jerome Rothen, ex jugador francés y ahora comentarista de televisión, dice que para el PSG no es buena idea extender el vínculo con la Pulga, a quien le reprocha su actitud en los últimos meses.

"La extensión de Messi es una mierda, incluso en términos de plantilla. Administrar a la MNM es complicado", comenzó el ex futbolista del Mónaco, entre otros.

"Luego está el tema de a nómina. Vimos al PSG bloqueado por el Fair Play Financiero. Porque la nómina se ha disparado. Ahora tiene la oportunidad de ahorrar una gran suma de dinero ya que su salario es sustancial”, añadió.

“Es muy mala idea alargar con Messi. Nunca se ha esforzado por poner al club primero. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento a la afición”, finalizó.

Lo cierto es que aún no hay demasiadas novedades sobre la posible renovación a Messi, pero hace unos días el director deportivo del PSG, Luis Campos, señaló: "Estamos en conversaciones. Me gustaría contar con él en este proyecto. Estaré encantado de que siga con nosotros. “Me gustaría mantener a Leo, no lo puedo ocultar".