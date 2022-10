Este jueves la Federación de Fútbol de México publicó la lista de 31 jugadores para viajar a Girona, España, donde la selección azteca se enfrentará a Irak y Suecia.

De esos 31 futbolistas, saldrá la convocatoria definitiva de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial de Qatar a partir del 20 de noviembre.

En la lista llama la atención la inclusión de Tecatito Corona, quien está lesionado, pero el cuerpo técnico quiere evaluarlo en vivo antes de tomar la decisión de llevarlo a la Copa del Mundo.

No estarán en el Mundial dos jugadores de renombre como Chicharito Hernández y Carlos Vela, sobre quienres el técnico Garardo Martino ya se había referido.

Acerca de Vela, el argentino dijo hace algunas semenas: "Carlos Vela hace tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado, eso no cambió". Y en cuanto a Chicharito, afirmó: "En el caso de Javier (Hernández), me he definido por otros centros delanteros”.

México se enfrentará a Irak el 9 de noviembre en el Estadio Municipal Montilivi de Girona y siete días después a Suecia en el mismo recinto.

La selección azteca comparte el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

La lista de 31 convocados:

Porteros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo Cota (León).

Defensas: César Montes (Monterrey), Jesús Angulo (Atlas), Johan Vásquez (Cremonnese), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Gerardo Arteaga (Racing de Genk), Jesús Gallardo (Monterrey), Kevin Álvarez (Pachuca) y Jorge Sánchez (Ajax).

Medios: Edson Álvarez (Ajax), Luis Chávez (Pachuca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Erick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Luis Romo (Monterrey), Héctor Herrera (Houston Dynamo) y Andrés Guardado (Real Betis).

Delanteros: Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano (Napoli), Uriel Antuna (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Sporting Braga), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Santiago Giménez (Feyenoord), Jesús Manuel Corona (Sevilla).