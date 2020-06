"No es un adiós, es un hasta pronto": La emotiva despedida de Sebastián Vegas de Morelia

Los fanáticos del Monarcas Morelia escucharon este martes la peor de las noticias. Durante esta mañana se confirmó que el club comenzó los trámites para cambiarse de sede y así transformarse en los Delfines de Mazatlán.

Sebastián Vegas, defensor chileno que milita en el club desde 2016, fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta de Instagram, el seleccionado nacional publicó un emotivo mensaje para los fanáticos, el que sacó aplausos y hasta lágrimas entre sus seguidores.

Sebastián Vegas, uno de los cinco chilenos que militan en el Monarcas Morelia, se despidió de la ciudad luego que se confirmara su cambio de sede. Foto: JamMedia

"Me voy de esta ciudad lleno de amor y vivencias que ustedes me entregaron. Me llevo un pedacito de cada una de las personas que me hicieron crecer y les agradezco por su tiempo y por su cariño. Se ganaron una parte de mi corazón e irán conmigo a donde sea que vaya. Gracias a todos. Gracias Morelia, hermosa ciudad . Esto no es un adiós... es un hasta pronto", escribió el chileno.

El proyecto de cambio de sede por parte del Monarcas Morelia se viene trabajando desde hace ya varios meses. Con los trámites iniciados tanto en la Federación de Fútbol de México y la Liga MX, es cosa de tiempo para ver la nueva cara del club.