Nicolás Medina en Andorra: "Es un país pequeño se tomaron rápido las medidas contra el coronavirus"

El delantero nacional de 32 años y formado en Universidad de Chile, Nicolás Medina, milita desde mediados de 2018 en el fútbol de Andorra. Actualmente defiende al FC Santa Coloma del principado ubicado entre España y Francia.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Medina habló con Radio Cooperativa y contó las implicancias de la epidemia en el microestado europeo. Para el chileno, las rápidas medidas tomadas por las autoridades locales y un biombo climático han sido fundamentales para estar bien parados contra la pandemia.

“Al ser un país tan pequeño y estar en las montañas, Andorra es más controlable. Se tomaron pronto las medidas. Acá estamos en cuarentena desde el viernes 13, había un contagiado y se decidió hacer cuarentena, limitar las fronteras y suspender toda actividad, colegios, y deportes, se tomaron medidas rápido y no lo estamos sufriendo tanto”, dijo Nicolás Medina.

Agregó que “como ejemplo negativo tomaría a España e Italia, pero hay otros países como Suecia que no están en cuarentena, están haciendo vida normal, por lo que me explican".

Siguió complementando: "podría ser muy similar a lo que está pasando en Chile, pero me imagino tendrán medidas distintas para evitar los contagios, porque el virus es complejo, si acá en Andorra no lo estamos sufriendo es porque se tomaron medidas pronto y la gente hizo caso. Además, se encarecieron las medidas. Si sales a la calle y no cumples, puedes pagar una multa de hasta 15.000 euros, entonces no sales de la casa".

Respecto al futuro de su carrera, el delantero aseguró que por ahora no se le pasa por la cabeza dejar la tranquilidad de Andorra y seguirá fuera de Chile.

“No podría estar en un mejor lugar que éste, por un tema de seguridad y tranquilidad. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza volver o creer que en otro lado estaré mejor”, concluyó.