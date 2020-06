Nicolás Maturana pasó hambre en España: "Me tiré a un charco por dos mil euros"

Nicolás Maturana se encuentra cesante en Colo Colo, mientras espera solución entre las partes negociantes de Blanco y Negro y los referentes del Cacique, por el descuento de la crisis por el coronavirus.

El ex Universidad de Concepción, que hoy se encuentra con su pyme de naranjas, limones, papas y paltas; reconoció que no la pasó muy bien cuando fichó por el Elche de España.

"Elche es extraordinario, estuve ocho meses. Pasé por el Elche y después Alcoyano. Me fui solo y después con mi polola. El Elche no tenía para pagar sueldo, no me podían inscribir", comenzó contando el jugador en el LAT de Rodrigo Tolzen en Instagram.

Nicolás Maturana en el Elche

"Yo no tenía plata, pensé que me iban a pagar al día, pero no. Entonces no tenía dinero, me quedaban como 10 euros y estaba a pura sopa de huevo. Y dije voy a sorprender a estos españoles, quienes me trataban de chileno o de indio, porque allá creen que todos somos indios", recordó.

Para finalizar contó lo que hizo para conseguir dinero y poder comer. "Entonces yo les digo ‘ya muchachos, si ustedes me dan dos mil euros, me tiro a ese charco con agua’. Hacía un frío de aquéllos y era en plena calle, estaba lloviendo. Todos quedaron ‘no, no, mil euros’. La pensaron, la pensaron, voy y me tiré el piquero, te juro. Me pagaron, pero me fui cagado de frio al departamento, pero tenía platita para comer. No fue viveza, estuve dos semanas resfriado, jajajá. Estuve seis meses sin sueldo y lo pasé re mal", sentenció fiel a su estilo, con una sonrisa en la cara.