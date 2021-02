Nico Castillo revela que estuvo a punto de morir y publica conmovedor agradecimiento al médico del América

Nicolás Castillo vive complejos momentos junto al América de México, luego de que el club confirmara su descarte definitivo para el Guard1anes 2021 debido a que su recuperación no evolucionara como ellos esperaban.

Pese a que el chileno aún no está en condiciones para volver a la alta competencia, sí lo está para entrenar, por lo que el ex UC ha puesto todo su empeño en volver su mejor momento y superar los problemas de salud que no sólo lo tuvieron al borde del retiro, sino que también ad portas de la muerte.

A través de redes sociales, Castillo mostró su gratitud hacia el doctor de las Águilas, Alfonso Díaz, quien lo cuidó en sus peores momentos y, de paso, revelando que estuvo cerca de fallecer:

"Después de verme en una camilla en terapia intensiva, a punto de perder la vida, sin poder comer, con oxigeno y conectado a máquinas para salvar mi vida, hoy estás viendo mi entrenamiento y me hace sentir orgulloso de todo lo que he pasado para poder estar aquí en una cancha de fútbol", escribió Nico.

Nico agradeció al doctor de las Águilas por salvar su vida.

Castillo añadió: "POR TI (Alfonso Díaz) me dan más ganas de seguir en la lucha, porque veía desde mi camilla como me cuidabas por salvar mi vida y hoy me ves en un campo de fútbol disfrutando!!".

Si bien Castillo ha presentado una evolución sin mayores sobresaltos luego de su trombosis, lo cierto es que aún no hay una fecha exacta para su regreso al fútbol, por lo que el chileno trabaja arduamente para torcerle la mano al destino:

"Mi primer partido será dedicado a ti y a toda la gente que estuvo en ese momento.

GRACIAS DOCTOR ALFONSO DÍAZ", cerró el chileno.