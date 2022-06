Neymar atraviesa días complejos en sus vacaciones. Esto después de que se filtrara que está en la lista negra del PSG, por lo que debe buscar un nuevo horizonte de cara al segundo semestre, el que será muy importante pues en noviembre se jugará el Mundial de Qatar.

Y en Brasil empieza a sonar fuertemente en el club que es su casa: el Santos. De hecho Andrés Rueda, presidente del Peixe, está al tanto de la situación y aseguró que empezaron a hacer los contactos necesarios con el jugador y el club francés.

"Preguntar o pensar que no vamos a hacer algo con Neymar es hasta inocente. Pero no es en la prensa donde vamos a hablar, hay otras formas de hacerlo", comentó el directivo del club paulista.

Luego agregó que "aquí en el Consejo Deliberativo no puedo comentar mucho. Tenemos una estrategia. Con el Comité de Dirección tenemos algunas acciones pensadas en este sentido", le señaló al medio brasileño 'A Tribuna'.

Este tema también lo aborda la prensa de ese país. Neto, periodista reconocido en Brasil y que constantemente lo ha atacado, se dio vuelta la chaqueta. "Quién tantas veces te criticó, hoy te va a defender y te va a dar un consejo, y después verás si lo tomas o no; Neymar, no todo en la vida es dinero o quizás las cosas más importantes del mundo no se pueden comprar con dinero", manifestó.

Luego agregó que "lo que quiero decir con eso es enviar al presidente del PSG al infierno. Sal de ese club diminuto Neymar. No te quedes ahí, ven al Santos. Que se vaya al carajo la Liga de Campeones, ven al Santos a pelear el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Sudamericana".

En este último punto es donde el camino de Neymar podría chocar con Colo Colo. Esto debido a que Santos va por la misma parte del cuadro del elenco albo y, en caso de que ambos equipos avancen en el torneo continental, se enfrentarán en unas semifinales.

De hecho Neymar ya sabe lo que es jugar contra el Cacique, pues midieron fuerzas en la Copa Libertadores del 2011, la que Santos terminó ganando. En el Monumental los albos ganaron 3-2, mientras que el club paulista venció por el mismo resultado en Santos.