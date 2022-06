Zinedine Zidane es, sin dudas, el entrenador más cotizado que tiene actualmente el fútbol mundial de los que se encuentran sin equipo. Su salida de Real Madrid a finales de la temporada 2020-21 lo ha puesto en todo tipo de rumores sobre su próximo destino y el más recurrente ha sido el del PSG.

La inminente salida de Mauricio Pochettino del banquillo de cuadro parisino, donde no pudo cumplir las expectativas de su gran plantilla, han puesto al tres veces ganador de la Champions League como técnico como un posible sucesor del argentino quien seguramente terminará su ciclo en los próximos días.

Es por eso que el nombre de Zizou se convirtió en uno de los recurrentes, algo de lo que ha roto su silencio en una entrevista con el diario L'Equipe de la cual se publicó un adelanto. "Nunca digas nunca. Como entrenador, no hay 50 clubes a los que pueda ir. Hay dos o tres posibilidades", manifestó.

Sin embargo, estas declaraciones parecen llegar un poco tarde pues Nasser Al Khelaifi, presidente del equipo donde militan Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar y compañía ya ha adelantado que tienen todo bastante adelantado para quien llegue a la institución sea Christophe Galtier, actualmente en el Niza.

"Lo diremos en su momento. Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás", añadió el directivo del PSG en una conversación con el Diario Marca.