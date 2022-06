El PSG ya decidió destituir al argentino Mauricio Pochettino del banco parisino, quien tenía contrato hasta junio de 2023, pero no le saldrá barato.

Según cifras que maneja L'Equipe, el equipo de la capital de Francia tendrá que pagarle unos 15 millones de euros al ex entrenador del Tottenham y a su cuerpo técnico compuesto por Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez y Sebastiano Pochettino.

Pero no sólo eso, el PSG tendrá que pagar aún más dinero para hacerse con los servicios del entrenador que obsesiona al presidente, el jeque qatarí Nasser Al Khelaifi.

Se trata de Christophe Galtier, entrenador de 55 años que actualmente está al mando del Niza de la Ligue 1, equipo con el que tiene dos años más de contrato. El Paris Saint Germain tendrá que desembolsar otros 10 millones de euros como indemnización al club.

En diálogo con Marca, el presidente del PSG no quiso confirmar su contratación, pero sí reconoció que hay negociaciones: “Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto al Niza y al presidente (Jean-Pierre) Rivere, cada uno defiende sus intereses”.

De paso descartó que Zinedine Zidane se haga cargo del club: “Lo diremos en su momento. Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás”.

Por otro lado, Al Khelaifi aseguro que no convenció a Kylian Mbappé con dinero y que el Real Madrid le ofrecía incluso más por jugar allí.

“Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG. Lo conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar”, afirmó.