Napoli vs Spezia: Ver EN VIVO y ONLINE a los napolitanos por la fecha 16 de la Serie A

Con 28 puntos, los del sur de la península italiana se instalan cómodamente en lo alto de la Serie A.

Vienen de golear al Cagliari y ahora reciben a la Spezia en el Estadio Diego Maradona.



Dos goles de Piotr Zielinski, uno del mexicano Hirving Lozano y un penal del capitán Lorenzo Insigne, los dirigidos por Genaro Gattuso le pasaron por arriba al Cagliari. Con el triunfo del domingo los napoliatanos se aseguraron el cuarto lugar de la tabla con 28 unidades.

El Napoli todavía tiene opciones de ir por el Scudetto, pero cada vez se ven mas lejanas. El Milan y el Inter lideran la tabla y cuentan con 37 y 36 unidades respectivamente. En el tercer puesto se encuentra la Roma, con 30 unidades y 15 partidos jugados. Los napolitanos tienen un partido menos que los romanos por lo que esta es una oportunidad para escalar un puesto en la tabla.

Especialemnte si consideramos quien es el equipo visitante. La Spezia viene de caer por la mínima frente al Verona y acumulan tres derrotas consecutivas. Con estos resultados la Spezia se instala en la zona de descenso. Once puntos han cosechado, lo que los pone en el decimoctavo lugar, a un punto de mantener la categoría.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Spezia por la Serie A?

El partido entre Napoli y Spezia será este miércoles 6 de enero a las 14:00, hora chilena.

El mexicano Hirving Lozano es el goleador del Napoli esta temporada con siete tantos, sies de ellos en Serie A. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de Napoli vs Spezia?

El partido entre el Napoli vs Spezia será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, revisa la señal según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Se puede ver el encuentro de Napoli vs Spezia vía streaming?

Si quieres disfrutar del partido a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en la plataforma de ESPN, en ESPN Play.