Este miércoles la Roma empató 1-1 como visita frente al Sassuolo en el estadio Cittá del Tricolore por la fecha 14 de la Serie A.

A los 80 minutos Tammy Abraham parecía entregarle la victoria al equipo forastero, con una asistencia de Mancini pero a cinco del final Pinamonti selló el 1-1 final después de una habilitación del francés Laurienté.

El empate no le gustó para nada al entrenador portugués, José Mourinho, quien además lanzó duras acusacionesen rueda de prensa una vez finalizado el encuentro.

"La Roma jugó bien. Veníamos de dos partidos duros y tristes y hemos querido ganar", comenzó el ex estratega del Real Madrid y el Chelsea, entre otros.

Luego disparó: "A pesar de todo, lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional".

"Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", agregó.

No se sabe quién es el supuesto traicionero del que habla Mourinho, pero debería estar entre los 16 convocados al duelo ante Sassuolo de este miércoles.

La lista es la siguiente: Rui Patrício, Smalling, Çelik, Mancini, Ibañez, Matic, Cristante, Zaniolo, Volpato, Shomudorov y Zalewski en el once titular. Como suplentes entraron Karsdorp, Abraham, El Saarawy, Bove y Belotti.