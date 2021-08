Este miércoles un duelo de chilenos promete sacar chispas en todo el continente. Desde las 20:30 horas, el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas busca asegurar la ventaja obtenida en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante el River Plate de Paulo Díaz.

El galo se impuso por la cuenta mínima en el duelo en Argentina y puso un pie en las semifinales del torneo, pero con la llave aún abierta. Esto lo quieren aprovechar los millonarios, que se ilusionan con revertir la situación.

Y si bien en el Mineiro hay optimismo para cerrar el encuentro en casa, lo cierto es que no la tendrán nada de fácil. No solo porque la ventaja es pequeña, sino porque no podrá contar con una de sus principales figuras.

Vargas será titular en el Mineiro para buscar las semifinales de Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Nacho Fernández vio la tarjeta roja en el choque anterior y no estará presente en una instancia clave para los pupilos de Cuca. No obstante, el técnico tiene con qué meter mano al equipo para ir por la tarea ante River.

Uno que tendría su lugar asegurado en el once titular es Eduardo Vargas, quien ante la llegada de Diego Costa tendrá que demostrar que tiene para pelear. Su nivel en Brasil ha sido uno de los mejores en los últimos años, algo que espera consagrar en el plano internacional.

De esta forma y de no haber sorpresas de última hora, el galo formaría con Éverson; Mariano, Nathan, Alonso, Arana; Jair, Allan, Matías Zaracho; Hulk y Eduardo Vargas.

Atlético Mineiro recibe a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores desde las 20:30 horas en el estadio Mineirao.