Messi dice no al Real Madrid, sueña con la MLS y se hace el loquillo con PSG y Man City

Lionel Messi sacó la voz con dureza para hablar de su futuro y especialmente del Barcelona. Cuando aún no se apaga el fuego de su renuncia vía burofax al cuadro azulgrana en agosto, La Pulga retomó la crítica contra el único equipo de su carrera profesional.

"Es un momento muy difícil para el club, como le pasa a todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal y es difícil o va a ser difícil volver al lugar en el que estaba", reconoció el argentino en conversación con La Sexta, divulgada este domingo.

Por eso, Messi advierte que "volvería a enviar (el burofax). Es una manera de formalizarlo. Yo venía los últimos seis meses diciéndole al presidente que me quería ir, que me ayude y me decía que no. Entonces, busqué hacerlo de manera oficial para que todos lo sepan".

Pero lo realmente novedoso estuvo en la definición del futuro. Según el astro argentino, que termina contrato con Barcelona al final de la presente campaña, será ese el momento en el que elegirá la camiseta con la que continuará su carrera.

"Voy a esperar a que termine la temporada. Lo importante ahora es pensar en el equipo, intentar conseguir títulos y no distraerme con otras cosas", dijo Messi antes de que el periodista le mostrara dos guías de turismo: de Manchester y de París.

"Llévatelas" fue la seca respuesta del 10 azulgrana, que aparece vinculado precisamente con Manchester City y Paris Saint-Germain. Lo que sí dejó claro, es que pese a la decisión de su futuro regresará a Barcelona.

"No tengas dudas de que me manejo con la cabeza. Yo me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y quiero volver el día de mañana a estar en el club de alguna manera. Es lo que quiero y lo que siento para el club", subrayó La Pulga.

En cuanto a una opción en otro continente, Messi reconoció que le llama la atención una chance en la MLS. "Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa liga. Me gustaría", advirtió.

Pero lo que negó de plano fue la chance de pasar a otro "grande" de España. "No, imposible en el Real Madrid. En el Atlético tampoco", completó el crack rosarino.