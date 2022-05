Este sábado el PSG hizo oficial que el delantero francés, Kylian Mbappé, se quedaba en el equipo, pese a la oferta que tenía del Real Madrid.

"Muy feliz de continuar la aventura aquí en el PSG. Para quedarme en París, mi ciudad. Espero ganar títulos juntos y conquistar la que todos sabemos que queremos", dijo el campeón del mundo.

Y este domingo aprovechó de agradecerle al equipo merengue: "Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas".

Pero sus palabras no fueron suficientes para los madridistas que siguen en furia por su decisión de último momento, cuando en la capital española lo esperaban con los brazos abiertos.

En una columna del diario Marca, firmada por Carlos González, se lee: "Mbappé le ha tomado el pelo al Real Madrid. No por renovar con el PSG, algo a lo que tenía todo el derecho del mundo, sino por cómo y cuando lo ha hecho. El mismo futbolista, con su mensaje a Florentino, reconocía su traición al presidente del conjunto blanco".

"No es el fondo, sino las formas y la humillación a la que ha sometido a la afición y al club que había llegado a un acuerdo con él. Mbappé tuvo mucho tiempo para haber roto con Florentino y no montar el show que vimos en el Parque de los Príncipes. Lamentable", añade.

Luego, dispara: "Pero más lamentable me parecieron las risas de Al-Khelaïfi y el propio Mbappé cuando los aficionados del PSG insultaban de manera muy grave al Real Madrid. El delantero francés es el primero que quería salir del PSG hace un año y jamás debería haber sonreído cuando escuchaba esa falta de respeto. Terrible".

Y no se queda ahí: "También echo de menos que una leyenda del Real Madrid como Sergio Ramos o Achraf, que se ha criado toda su vida en la cantera del club blanco, salgan en las redes sociales pidiendo respeto para la que fue su casa. O el mismo Keylor Navas. De Di María no espero nada, ya que estuvo entregado a esos ultras que van sembrando el pánico por toda Europa. Trremendo también. Una cosa es festejar la renovación, lógico, y otra los insultos tan graves que se profirieron. No puede valer todo".

"Por último, Florentino se ha equivocado una vez con Mbappé. Lo que no puede es equivocarse dos veces con la planificación del club. Me explico. Si cree que ahora ya no tiene que fichar a nadie será otro grave error. El Real Madrid no va a encontrar un sustituto para Mbappé. No existe. Lo que sí puede es encontrar futbolistas que completen su plantilla", finaliza.