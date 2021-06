Real Madrid muestra como su jugador a Gareth Bale en la previa del Gales frente a Turquía

Una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes para la próxima temporada es qué sucederá con Gareth Bale, quien en teoría debería regresar a Real Madrid luego de haber tenido un préstamo en el Tottenham donde recuperó los minutos que le faltaron con el cuadro merengue.

La posibilidad de su vuelta a la institución merengue ha crecido con el arribo de Carlo Ancelotti en sustitución de Zinedine Zidane, pues es bien valorado por el técnico italiano y este miércoles se mostró una señal que parece indicar que contarán con el jugador nacido en Cardiff para la siguiente campaña.

En las redes sociales del Real Madrid anunciaron el partido de Gales ante Turquía por la Eurocopa con la imagen de Bale, algo que hacen con todos los encuentros de sus jugadores con sus respectivas selecciones nacionales, lo que resulta llamativo por la situación actual del futbolista.

"No estoy pensando en mi futuro ahora. Cuando acabe la Eurocopa estoy seguro de que habrá una conversación y, a partir de ahí, veremos. Pero no pienso en nada más allá de la Eurocopa. Conozco a Carlo y es un gran entrenador. Me llevo muy bien con él. Vivimos grandes momentos en el pasado", afirmó recientemente el galés.

Bale ya estuvo bajo las órdenes de Ancelotti en dos campañas con el Real Madrid teniendo un muy buen rendimiento alcanzando 39 goles y repartiendo 31 asistencias en 92 partidos disputados en ese periodo de tiempo.