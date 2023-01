Para cualquier futbolista, el día del adiós debe ser una de las decisiones más importantes y difíciles de su vida. Hoy le tocó a Gareth Bale, jugador galés de 33 años, quien a través de sus redes sociales comunicó que se retira de la actividad luego de 17 temporadas.

El Expreso de Cardiff utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que señaló su adiós definitivo del fútbol. En dicho anuncio hace referencia a su selección, a los clubes en los que militó, a sus excompañeros, entrenadores y toda la gente con la que compartió durante su etapa como jugador.

“Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo”, señaló el ex Real Madrid.

El máximo referente en la historia del fútbol galo no ocultó lo que significa para él retirarse de su selección, la cual defendió en 111 oportunidades y en donde sumó 40 gritos.

“¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra”, cerró.

Los hitos de un histórico

Gareth Bale dejó una huella importante en el fútbol mundial. Luego de 17 temporadas en el alto rendimiento, el histórico jugador decidió poner punto final a su exitosa carrera. Uno de sus tantos logros es haberse convertido en el máximo goleador en la historia de la selección de Gales, en donde registra 40 anotaciones. Además, comandó a su país a participar por primera vez en una Eurocopa (2016) y de asistir tras 64 años a una Copa del Mundo (2022).

A nivel de clubes, lo hecho por Gareth Bale fue notable. Defendió cuatro camisetas: Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Ángeles Football Club, logrando un total de 23 títulos. Es específicamente en el elenco merengue donde el astro gales demostró todo su talento. Todos los títulos internacionales los obtuvo con los Merengues, destacando cinco UEFA Champions League y cuatro Mundial de Clubes.

“Ahora paso página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Es un momento de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura”, señaló en su adiós uno de los grandes futbolistas del siglo XXI.