Antonio Rüdiger no deja lugar a especulaciones sobre su futuro y afirma que dejará el Chelsea tras el final de la temporada con todo bastante encaminado para que sea nuevo jugador del Real Madrid.

Mientras en Real Madrid esperan por saber la decisión de Kylian Mbappé, quien aún no define si marcharse o quedarse en PSG, quien no deja lugar a mayores especulaciones es Antonio Rüdiger, quien hizo oficial su salida del Chelsea al terminar su contrato con el equipo y no aceptar ofertas de renovación.

El zaguero se manifestó a través de una carta en The Players Tribune, donde habló de sus grandes amistades dentro del equipo inglés pero en la que también dio detalles de su salida de la institución. "Por desgracia, las conversaciones para mi renovación se complicaron el pasado otoño. Los negocios son los negocios, pero cuando no tienen noticias del club desde agosto hasta enero, la situación se complica", puntualizó.

La situación en la que cayeron los de Old Trafford, con las sanciones a su expropietario Roman Abramovich por su cercanía por Vladimir Putin en el contexto de la invasión rusa a Ucrania complicaron mucho el asunto. "Después de la primera oferta, pasó mucho tiempo sin que pasara nada. No somos robots. No puedes esperar tantos meses con tanta incertidumbre sobre tu futuro", indicó.

"Obviamente, no pudimos prever las sanciones, pero, al final, los clubes grandes muestran su interés y tuve que tomar una decisión. Pero lo voy a dejar aquí. No tengo nada malo que decir sobre este club. El Chelsea siempre estará en mi corazón. Londres siempre será mi casa. Vine aquí solo y ahora tengo una mujer y dos hermosos niños. También tengo cientos de recuerdos que estarán conmigo para siempre", añadió.

Antonio Rüdiger será, seguramente, nuevo futbolista del Real Madrid. Diversas fuentes de prensa en Europa confirman que firmará hasta el año 2026 y que el anuncio se hará tras la final de la Champions League de este 28 de mayo en la que los merengues se enfrentarán a Liverpool.