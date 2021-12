El habilidoso jugador venezolano ex Huachipato y Universidad de Chile, está prácticamente fuera del Toronto FC y su continuidad podría estar en Santos, Palmeiras o Sao Paulo.

El futuro del venezolano, Yeferson Soteldo es de total incertidumbre. Lejos de estar feliz en el Toronto FC de la MLS, el llanero ya piensa en su retorno al fútbol brasileño y podría concretarse, ya que hay varios clubes interesados en fichar sus habilidoso juego.

No logró consolidar su vistoso fútbol en el conjunto norteamericano producto de una serie de lesiones que le privaron de tener continuidad. Además, el club cambió de entrenador y el volante creativo no sería considerado. Por lo que, el ex Huachipato y Universidad de Chile ve con buenos ojos retornar a Brasil.

Así a Soteldo lo están tentando tres de los grandes clubes. El Santos, su último equipo antes de Toronto, sueña con repatriarlo pero hay otros dos equipos que se sumaron a la pelea. Desde noviembre el bicampeón de Copa Libertadores, Palmeiras ha demostrado interés y ahora último, se sumó Sao Paulo en la puja y es el que tiene más ventaja.

Las negociaciones no serán fáciles dado que el venezolano tiene un sueldo bastante elevado (alrededor de 350 mil dólares) y no estaría dispuesto a bajarse el salario. Sin embargo, lo económico no parece un problema porque los ingresos de los clubes brasileños van en ascenso gracias a los derechos televisivos y acuerdos publicitarios.

Por lo que los tres equipos tiene con que tentarlo. Es más, el Verdao sueña con armar un dream team para buscar el tricampeonato de Libertadores. Mientras que, el cuadro Tricolor anhela volver a ser protagonista en el torneo local y en competiciones internacionales.

"Todas las puertas se encuentran abiertas con nosotros en este momento. Están bajo contrato, pero también hablaremos con todos dependiendo de las posibilidades y opciones para mejorar y crear un equipo ganador", aseguró el presidente de Toronto.

Cabe destacar que Soteldo en su paso por Santos dejó una brillante impresión, ya que marcó 15 goles en sus dos temporadas, además de llegar a la final de la Libertadores tras eliminar a Boca en semifinales. Mientras se esclarece su futuro, se mentaliza y prepara para las fechas eliminatorias que tiene Venezuela con su nuevo entrenador José Néstor Pekerman.