El nombre de Luis Suárez ha dado bastante de qué hablar en el mercado de pases del fútbol internacional, ya que tras terminar su contrato con el Atlético de Madrid aparecieron instantáneamente varios interesados en poder quedarse con sus goles, como ha sido el caso de River Plate.

Y es que el delantero uruguayo de 35 años tiene como objetivo prinicpal llegar a un lugar donde pueda seguir al máximo nivel pensando en llegar de la mejor manera posible al Mundial de Qatar 2022, la que lo más probable es que sea su última Copa del Mundo, y ahí el cuadro Millonario aparece como opción.

Tras la salida de Julián Álvarez al Manchester City, el equipo de Marcelo Gallardo busca un reemplazante en su posición y hasta el propio Muñeco llamó al Pistolero para invitarlo a sumarse, pero lo cierto es que un antiguo amor del goleador histórico de la selección de Uruguay se metió en la pelea.

La gran traba para que Suárez llegue al Monumental de Núñez es que del otro lado de la cordillera deben competir con las grandes ofertas que se manejan en Europa, y así es como el Ajax de Países Bajos lo quiere repatriar.

Así al menos lo dio a conocer recientemente el periodista italiano Giacomo Iacobellis del diario Sport, quien apuntó que el elenco de Ámsterdam ya inició contactos con el goleador charrúa, a quien ya quisieron contratar dos años atrás cuando del Barça finalmente tomó rumbo hacia el Atlético de Madrid.

Junto con eso el reporte también apunta que otro club europeo interesado en sus servicios sería el Aston Villa, que es dirigido por su excompañero en Liverpool Steven Gerard, y también se acercaron a su círculo. Y al jugador le interesa volver a la Premier League.

En el Ajax, el Pistolero vivió entre la temporada 2007-08 y 2010-11 su segundo paso por el balompié del viejo continente y ahí consiguió uno de los mejores registros de su carrera. Jugó 159 partidos, anotó 111 goles y entregó 66 asistencias obteniendo una media goleadora de 0.7, la misma que consiguió en Barcelona entre 2014-15 y 2019-20 con 283 partido, 198 goles y 97 asistencias.

Sin embargo, desde el club fue el propio director técnico, Alfred Schreuder, quien reconoció que ellos no han recibido ningún tipo de información al respecto. "Nadie me ha informado de nada. No se nada. Lo conozco del Barcelona, de su paso por el Ajax, sé lo que hizo en el Atlético de Madrid. Es increíble, pero no puedo responder a esto porque no sé nada", indicó el estratega en declaraciones recogidas por Olé.

"En Ajax estamos trabajando en algo, pero nunca he oído nada sobre su nombre. Está fuera de la cuestión", finalizó Schreuder, alejando un poco más la opción de que Suárez regrese al Ajax a jugar Champions League la próxima temporada.

Así, los próximos días serán vitales para saber cual será el destino de Luis Suárez tras su salida del Atlético de Madrid, pero lo cierto es que el factor más importante será la competitividad que vaya a tener el delantero pensando en tener un buen Mundial de Qatar 2022 con Uruguay.