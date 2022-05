El delantero uruguayo, Luis Suárez, terminó su contrato con el Atlético de Madrid y ahora busca un club para continuar su carrera y llegar de buena forma al Mundial de Qatar 2022.

"Ahora estoy en Madrid esperando que los niños terminan el colegio y después tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial", señaló el atacante de 35 años en entrevista con El Larguero.

Dice que los profesores de sus hijos asumen que dejan España: "Les dicen que les vaya bien en Estados Unidos... o en Inglaterra. Les decimos que cuando sepamos algo les contamos".

Sobre su nuevo club, expresó: "Me quieres sacar algo. Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión".

Suárez descarta dejar Europa en el corto plazo: "China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...' pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá".

Incluso tiene propuestas de España: "Uno dejó un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir".

El atacante charrúa también se dio el tiempo de hablar de la decisión de Mbappé, el tema del momento: "Me sorprendió, son momentos y situaciones que las comprendes, se aceptan y uno es libre de decidir, él tenía la sartén por el mango y tenía la posibilidad de elegir, eligió su ciudad, donde vive, donde le presentan un proyecto ganador".

"¿Qué hubiera hecho en su lugar? Yo en el Liverpool ganaba más de lo que fui a ganar al Barcelona y preferí el proyecto del Barcelona y la misión de ganar la Champions y no me equivoqué. Si ahora gana la Champions el año que viene decimos qué bien eligió", finalizó.