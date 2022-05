Una de las teleseries más polémicas en materia de fichajes parecía llegar a su fin, pero todo apunta a que está lejos de eso. Kylian Mbappé finalmente decidió desechar la oferta del Real Madrid y se quedará en el PSG hasta la temporada 2025.

El delantero y figura del Paris Saint-Germain había dicho en varias oportunidades que su sueño era jugar por los Merengues. Sin embargo, cuando tuvo la posibilidad más clara de hacerlo, optó por quedarse en su país.

La decisión no gustó nada a los hinchas del Real Madrid, que no lo quieren ver ni en pintura. La ilusión que generó y la forma en que les dio un portazo dolió en los Merengues, que se quedaron con las ganas de verlo con su camiseta después de tantos guiños.

Y si bien ya no hay nada más que hacer para asegurar a Kylian Mbappé, lo cierto es que la herida aún está abierta. Así quedó claro este martes, cuando Carlo Ancelotti ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el tema.

El técnico del Real Madrid no tuvo problemas y dio sus primeras declaraciones tras el frustrado fichaje del francés. Primeras y únicas, ya que solo dejó un mensaje: "Solo hemos pensado en lo que tenemos que pensar. Respetamos a todos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Nunca he hablado de un jugador que no es del Real Madrid y nunca lo haré".

Real Madrid se enfoca en la final de la Champions League ante Liverpool

Con la novela de Kylian Mbappé ya cerrada, por ahora, en el Real Madrid se meten en lo que será la final de la UEFA Champions League de este sábado ante el Liverpool. Los Merengues pueden levantar una nueva Orejona, pero para hacerlo deberán pasar por encima de unos Reds con sed de revancha.

"El momento más compicado son las tres o cuatro horas antes de los partidos. El corazón, pensamiento negativo... todo para cuando se inicia el partido. Hasta sudo. No hay pastillas que puedan calmarlo", reconoció el DT.

De hecho, Carlo Ancelotti recalcó que el ánimo del plantel está bien para enfrentar al Liverpool. "El vestuario está bien. Van a jugar la quinta final. Ahora voy al vestuario y les preguntaré cómo jugar".

El técnico también se tomó de los dichos de Mohamed Salah, quien quiere tener su revancha tras lo ocurrido años atrás. "Puede ser una motivación, pero el Madrid perdió una final en París con el Liverpool. Podría ser una venganza también para nosotros", sentenció.

Real Madrid quiere dar vuelta la página rápido tras lo ocurrido con Kylian Mbappé y va en busca de una nueva UEFA Champions League. El golpe que significó el frustrado fichaje del delantero todavía no se nota, pero puede ser un factor de aquí al sábado, cuando estén cara a cara con el Liverpool.