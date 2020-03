Maxi López en picada contra Wanda Nara: "Te mudas con nuestros hijos al epicentro de la infección"

Si Maxi López ya había ocupado sus redes sociales para denunciar a su ex, Wanda Nara, por el nulo contacto que tiene con sus hijos, ahora la acusó de romper la cuarentena y llevar a sus hijos a Italia.

El blondo atacante sostuvo en su cuenta de Twitter: “Me gustaría saber con qué criterios se rompe la cuarentena de una pandemia mundial, en la que se pide a todos que no salgan y expongan a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, se mudan y van al epicentro de la infección (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia".

¿Se quedó ahí? ¡No! López atacó con todo "qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos".

Y finalizó con una reflexión: Me indigna que no tomes conciencia, si no quieres hacerlo por vos hacelo por ellos porque hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta”.