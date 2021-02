Pochettino se frota las manos: "Sería hermoso poder entrenar a Messi"

Lionel Messi no está contento en el Barcelona y en el PSG están atentos a todos los movimientos en Cataluña, incluida la filtración del contrato de la Pulga en los últimos días.

En entrevista con RMC Sport, el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se refirió a la posibilidad de que su compatriota fiche en el equipo francés: "Un club como el PSG tiene que estar atento a todas las opciones que hay en el mercado".

Luego, añadió: "El club tiene una estrategia para mejorar. Si se da la oportunidad (de entrenar a Messi) sería muy hermoso, pero si no, no pasa nada".

"Compartimos amor por Newell's, ambos vestimos esa camiseta, tenemos ese vínculo. Pero ya se verá, no se sabe lo que el futuro nos deparará y si se cruzarán nuestros caminos", afirmó.

En tanto, sobre el próximo duelo frente al Barcelona por la Champions League, indicó: "Veremos cómo llega cada club, aún queda. El PSG siempre será favorito. El Barcelona es uno de los grandes del mundo, como el PSG, pero tenemos que creer que podemos ganar a un equipo como el Barça. Estoy más que convencido de que tenemos el talento y la capacidad, tenemos que llegar en buena forma".

Finalmente, aseguró que nunca podría dirigir al Barcelona: "Me unen muchos afectos con el Espanyol, estuve 12 años jugando y cinco como entrenador. En Europa ha sido el club donde he pasado más tiempo. La gran rivalidad que existe me haría imposible trabajar para el Barcelona. Ha habido muchos rumores. Para mi sería imposible. Mi nombre, mi cara, está ligada al Espanyol".