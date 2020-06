Mauricio Pochettino: "Marcelo Bielsa está a la altura de Menotti y Bilardo"

Marcelo Bielsa sigue cosechando elogios de colegas y ex dirigidos. Ahora, el ex técnico del Tottenham Hotspurs, Mauricio Pochettino, llenó de elogios al rosarino y lo puso a la altura de dos leyendas del fútbol argentino.

"Bielsa fue una inspiración. Nos hizo amar al fútbol, nos motivó a poder seguir este camino como entrenadores. Fue eso, un inspirador para muchos que fuimos dirigidos por él", comenzó contando el trasandino en conversación con Pasión Celeste.

"No conozco a Menotti ni a Bilardo, pero el principal activo de Bielsa es haber creado algo diferente a ellos. Marcelo seguramente está al nivel de ambos", añadió comparando al Loco con los dos técnicos que llevaron a la Albiceleste a ser campeones del mundo.

Pochettino fue dirigido por Marcelo Bielsa en Newell's Old Boys. En la foto también destaca Eduardo Berizzo

Pochettino fue dirigido por el ex DT de la Roja en su etapa en Newell's Old Boys y también en la selección argentina. Actualmente, el ex Spurs interesa para asumir en la banca de Newcastle.