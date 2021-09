El 25 de noviembre del año pasado, el mundo del fútbol escuchó una de las noticias más inesperadas de todas. El ídolo argentino, Diego Armando Maradona, fallecía en su residencia después de una operación, producto de una descompensación cardíaca que derivó en un edema de pulmón.

El barrilete cósmico había luchado desde hace algún tiempo contra un cuadro de anemia y depresión, que lo mantuvo bajo cuidados médicos. Sin embargo, durante el mediodía de aquella jornada su cuerpo no resistió más y dejó este mundo.

Desde entonces mucho ha pasado: Argentina se coronó campeón de Copa América después de 28 años, Lionel Messi se fue del Barcelona, su familia está en medio de una disputa judicial, entre otras. Pero un hecho ha tenido preocupados a todos al otro lado de la cordillera.

Carlos Salvador Bilardo, el histórico ex jugador y técnico con el que Maradona consiguió la Copa del Mundo en México 1986, no sabe de su muerte. El DT era uno de los que mantenía una relación cercana con el 10, pero su avanzada edad y los problemas físicos le impidieron estar cerca suyo en el momento de su adiós.

Casi un año ha pasado desde la partida de la leyenda, tiempo suficiente para romper el silencio. Así lo reveló Jorge Bilardo, quien en conversación con Cómo te va de Radio Colonia explicó el plan que están armando para darle la noticia.

"Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a (Óscar) Ruggeri, a (Jorge) Burru(chaga) para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo", señaló. Con esto se confirma que serán los jugadores de aquella copa de 1986 quienes le explicarán la situación para que así tenga apoyo emocional y no le afecte tan de golpe.

Bilardo, quien padece el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia normotensiva), conocerá así la verdad sobre su querido Maradona. A sus 83 años, algo tan impactante podría provocar cualquier tipo de reacción, por lo que mantendrán los resguardos para evitar problemas.

Al ex técnico le han escondido a más no poder lo que pasó con el 10. Según cuenta la prensa trasandina, cada vez que aparece en la TV la cambian, para que así no se haga la idea. Eso sí, la espera llegó a su fin y por fin sabrá que uno de sus más queridos jugadores ya no está con nosotros.