El ex delantero cuestionó el nivel de fútbol que se ha visto en esta Copa del Mundo, argumentando que la gran cantidad de empates sin goles y equipos defensivos han sido un piedra de tope a la hora de hacer su evaluación.

Pese a que el la opinión generalizada apunta que el Mundial de Qatar 2022 se está metiendo en el lote de buenas copas del mundo del último tiempo, hay todavía un grupo de gente que mide con una vara más exigente el nivel de fútbol visto en tierras qataríes.

Dentro de este mencionado lote se encuentra Mauricio Pinilla, quien cuestionó las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, apuntando que “en Qatar 2022 se jugó la mejor fase de grupos de la historia” y agregando que “han sido partidos de enorme calidad en estadios preciosos”.

El ex delantero, en su calidad de comentarista en el programa ESPN F90, lanzó con todo que “llevamos seis empates cero a cero, ningún partido decente y equipos que solo se han echado atrás para defender y que no han dejado desarrollar el funcionamiento de selecciones más competitivas. ¿Y ustedes me están diciendo que esta primera fase ha sido realmente lo mejor del último tiempo?”.

“No sé, creo que han sido seis (empates 0-0), pero me gustaría revisar los números de alguna manera. ¿Ustedes me están diciendo que con seis empates sin goles es un mundialazo? De los equipos que han pasado, Marruecos jugó tres partidos colgado del arco”, agregó.

El especial análisis de Pinilla sobre el nivel en Qatar 2022:

Para cerrar volvió a destacar la cantidad de 0-0 que se han visto, concluyendo además con un desafío importante para los futboleros: “En Rusia 2018 solo hubo un empate sin goles. ¡Nómbrenme un partidazo de este mundial!”.

De momento en Qatar 2022 se han convertido 142 goles hasta completada la fase de octavos de final. Restan solo por jugar ocho partidos y de momento se está lejos de los 171 tantos de Brasil 2014 y Francia 1998. Sin embargo, todo apunta que en este ítem el de este 2022 superará los 147 goles de Alemania 2006 y 145 de Sudáfrica 2010 (considerando mundiales de 32 equipos con 64 partidos).

