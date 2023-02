Una dura lesión dejará a Martín Rodríguez fuera de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS). Este miércoles, el DC United, club adonde llegó a mediados de 2022 tras su salida del Altay Spor, comunicó que el volante deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

"El mediocampista Martín Rodríguez se someterá a una operación de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) tras romperse el LCA de la rodilla derecha durante un entrenamiento. El cirujano ortopédico del equipo, Dr. Jeffrey Giuliani, de Inova Sports Medicine, hará la cirugía", informaron.

"Rodríguez se perderá el resto de la temporada 2023 de la MLS mientras se rehabilita de la lesión y será colocado en la Lista de Lesionados de la Temporada", agregaron desde Norteamérica.

El DC United, que compite en la Conferencia Este de la MLS, inicia su temporada este sábado 25 de febrero ante Toronto. La fase regular correrá hasta octubre y, de clasificar, después se disputarán los play-offs para definir al campeón. Rodríguez se perderá aquello.

En sus redes sociales, el ex Colo Colo escribió que "sin dudas tenía la ilusión de poder acompañar a mis compañeros en esta nueva temporada, pero a veces la vida golpea y muy duro. No encuentro respuesta del por qué pasan estas cosas, estoy muy triste por la noticia que me han dado".

"Tendré que operarme y estar fuera un largo tiempo, solo quiero agradecer a todos por sus mensajes de aliento y de apoyo. Tendré que ser fuerte y salir de esta, nos veremos pronto. Dios tiene el control", agregó Rodríguez.