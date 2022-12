El famoso periodista argentino salió al paso por los ataques en redes sociales. A Liberman le recordaron que no estuvo de acuerdo con la llegada de Lionel Scaloni como reemplazante de Sampaoli en la banca de Argentina y hoy instalados en la finalde Qatar 2022 sale al paso de las funas con argumentos.

La selección argentina espera por la final de Qatar 2022 ante Francia y el país vecino está revolucionado, con la esperanza de ver a Lionel Messi guiar por fin a la Albiceleste al tercer título planetario.

En este escenario, el periodista Martín Liberman salió al paso de las burlas. Al rostro trasandino le recordaron que, en principio, fue uno de los principales detractores de la llegada del técnico Lionel Scaloni como reemplazante de Jorge Sampaoli tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018.

Corría 2018 y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ponía a un desconocido Lionel Scaloni como nuevo entrenador de la Albiceleste. Y guardando las proporciones y diferencias, como a Marcelo Bielsa, el tiempo le dio la razón.

“Veo que a algunos les divierte el “escrache”, así que tengo algo para decir. En el 2018 cuando Chiqui Tapia nombró a Scaloni como interino, creí que se estaba perdiendo el tiempo porque no se definía un DT definitivo. Además Scaloni no tenía ninguna experiencia como entrenador”, lanzó Liberman en Twitter.

Agregó que “una vez confirmado en el puesto (acierto total de Chiqui Tapia) fui destacando su crecimiento y el trabajo que desarrolló en el comienzo. En oportunidad del sorteo de la Copa América en Cartagena, charlamos amenamente un rato con Scaloni y quedamos en perfectos términos”.

“Al igual que el 95% de la población, creía que la selección era para un DT con experiencia y recorrido, y no para alguien que nunca había trabajado. Es muy fácil escarchar con el diario del lunes. Seguro ustedes pensaban como yo. La única diferencia es q lo mío fue público. Ha hecho un gran trabajo y lo destaco. Además lo que tenía que hablar lo hablé con él y en persona. Es una gran persona y entendió perfectamente lo que dije. Resulta que ustedes no conocen la verdad y se meten donde nadie los llamó. Scaloni es un gran DT y será mejor aún”, complementó.

El conocido comunicador argentino siguió encarando a los hinchas: “el vídeo que circula hoy día, es de 2018. Pasaron más de 4 años y sostengo lo dicho en aquel momento. Me volvería a sorprender que se elija a alguien sin experiencia. ¿Ustedes lo hubieran elegido a él? No me hagan reír. ¡Ni lo conocían! ¡Ahora lo elegimos todos! Es excelente Lionel Scaloni”.

Martín Liberman cierra el hilo sentenciando que “pase lo que pase el domingo, lo felicito por su gran trabajo estos 4 años y a Chiqui Tapia por haber elegido a alguien que nadie tenía en el radar. ¡Ustedes son oportunistas que insultaban a los jugadores en los asados y ahora señalan! ¡Caraduras!”.