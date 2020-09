¡Ya estaba cocinado! Peñarol tiene nuevo DT y advierte a Colo Colo: “La gente quiere la sexta Libertadores y está en carrera”

Peñarol no se demoró nada en tener nuevo entrenador, tras el despido de Diego Forlán por malos resultados, pues este martes será presentado Mario Saralegui, quien volverá por tercera vez a la banca Carbonera.

“Estoy muy contento y a la vez sintiendo la responsabilidad. La felicidad creo que se me nota (…) intentaremos como siempre hacer lo mejor para el club”, partió señalando a los medios presentes.

Sobre cómo se gestó su llegada tan rápida a la banca de Peñarol, expresó que “Jorge me llamó en la tarde después de que habló con Diego Forlán. Me complicó bastante, porque estaba lejos y tuve que venir medio apurado”, quien estará presente para el partido de este miércoles ante Liverpool por el torneo uruguayo.

Al ser consultado sobre jugar sin público, mencionó que “es un campeonato que, por lo que se ve, se va a ganar con pocos puntos. Las posibilidades aún están intactas. Peñarol tiene la obligación y tiene mucho más equipo que lo que la gente piensa”.

“Tenemos la obligación de dar otra imagen. Esto no es lo que Peñarol merece ni lo que pueden dar los jugadores. El motivo no lo sé y no es algo de lo que tenga que hablar ni ocuparme, pero hay cosas que necesito saber desde adentro porque mi visión desde afuera es muy limitada. Cuando esté ahí tendré una idea más clara de lo que pasa”, agregó.

Este martes 1 de setiembre, a la hora 12:30 en el Estadio Campeón del Siglo, será presentado con una conferencia de prensa el nuevo entrenador de #Peñarol, Mario Saralegui. pic.twitter.com/zc18IIKzdJ — PEÑAROL (@OficialCAP) September 1, 2020

Finalmente, tuvo palabras sobre la Copa Libertadores y advirtió a Colo Colo y sus rivales de grupo: “Un entrenador que venga acá y que no diga la frase que quiere la gente, no merece estar acá. La gente quiere la sexta y Peñarol está en carrera. Hay un montón de cosas que se repiten que no son verdad. Todos los equipos que están en la pelea tienen chances de ganarla. Después está en lo que pueda luchar cada uno por su objetivo”, sentenció.

Recordemos que Peñarol visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental el próximo 15 de septiembre, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y marcará el inicio del torneo de clubes más importante del continente.