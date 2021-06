Impactante: Marcelo Tinelli le paga la apuesta a Bam Bam Zamorano y come alimento para perros entre arcadas por el empate de Chile y Argentina

Marcelo Tinelli fue el protagonista de un curioso video que para más de alguno puede resultar desagradable y grotesco, todo “por culpa” de Iván Zamorano. El animador y presidente de San Lorenzo apostó con Bam Bam antes del partido entre Argentina y Chile, y ganó el ex delantero.

Así pues, sentenciado el empate entre la Roja y la Albiceleste, Tinelli se puso frente a la cámara para pagar la apuesta y comió comida de perros…

“Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate. Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco Bam Bam, pero no… estoy acurrucadito. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo”, dijo Tinelli.

Antes de llevarse la cuchara con pellet a la boca agregó: “el olor… me acerco y el olor feo me da arcadas. Sólo porque te admiro como futbolista va esto”.

Con la nariz tapada Tinelli se llevó la comida de perros a la boca. En las imágenes se escucha como mascaba el pellet junto a unas caras que reflejaban que la situación para el presentador trasandino no era la mejor.

Este viernes Chile y Argentina vuelven a la cancha por la segunda fecha de la Copa América 2021: la Roja enfrentará a Bolivia y la Albiceleste se verá las caras contra Uruguay.