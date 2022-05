River Plate quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina, esto tras caer por 1-2 contra Tigre en el estadio Monumental de Buenos Aires. El villano fue el chileno Paulo Díaz con un grosero error en la defensa.

Tras el duelo, el DT Marcelo Gallardo sostuvo que “nos golpeó muy fuerte y nos costó. Siempre hay cosas para mejorar y más cuando se pierde. Se pueden hacer análisis más negativos de las situaciones. Hubo muchas irregularidades y vamos a tener que corregir algunas situaciones que nos han hecho mucho daño en esta primera mitad, Sobre todo en cosas muy puntuales”.

Respecto a la chambonada de Paulo Díaz que permitió el segundo gol de Tigre, el Muñeco agregó que “hay que tratar de evitar esas posibilidades para darle vida a los rivales en los partidos. Esos aspectos son a mejorar y no los podemos esconder”.

“Vino otra vez un error no forzado y a partir de ahí nos costó. A veces, cuando se cometen errores puntuales y sufrimos goles, hay un golpe anímico importante. Por más que quieras salir, te tienes que volver a rearmar. A veces lo puedes hacer y a veces no alcanza. Pudimos haberlo empatado, tuvimos chances, pero no se dio. Cuando no podemos fluir, soy el primer responsable en la lectura, en no poder haber sido más ambicioso en la búsqueda”, complementó el entrenador.

Marcelo Gallardo complementó que “tocó una derrota dura, esas que no esperas. Llegábamos bien, descansados, con ilusión, con ganas de llegar hasta el final en esta primera etapa del año. Duele, golpea, porque no lo esperábamos. El equipo venía bien para afrontar el partido y nos encontramos con una mala noche”.

Ya eliminado, el próximo partido de River Plate será el jueves 19 de mayo frente a Colo Colo por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, duelo trascendental para las aspiraciones del Cacique.