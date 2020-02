Marcelo Gallardo abandona la clínica luego de ser operado de cálculos renales

Pese a que se sometió a una operación de baja complejidad, los hinchas de River Plate llenaron de mensajes la clínica Los Arcos de Palermo para mandarle buena vibra al entrenador Marcelo Gallardo.

Este viernes el Muñeco dejó la institución médica luego de la extracción de cálculos renales y lo único que quiere es volver a ponerse el buzo del equipo millonario.

"Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Si mañana me siento bien voy a estar en el entrenamiento. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar. Solamente no puedo hacer actividad física", aseguró el estratega.

Por otra parte, se deshizo en palabras de buena crianza para los fanáticos de la banda sangre preocupados de su salud. "Le agradezco a toda la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente", cerró.

River Plate viajará a Santa Fe para medirse con Unión, este domingo a las 21:45.