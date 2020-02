Marcelo Díaz y su agónico gol en el clásico de Avellaneda: "Fue el que más grite junto al que hice en Hamburgo"

Marcelo Díaz fue el gran héroe de Racing en el clásico de Avellaneda ante Independiente. El chileno marcó el único gol del partido en los minutos finales, cuando la Academia jugaba con dos jugadores menos.

Sobre su gol, el Chelo afirmó que "lo grité muchísimo, el que más grité junto al que hice en Hamburgo (su equipo en la Bundesliga). Hacer un gol en esta cancha, en un clásico, fue algo hermoso. El estadio retumbó de una forma impresionante".

"Son momentos en que se te para el tiempo. Sólo había que tomar la mejor decisión. Veía que no tenía a nadie y eso me permitió controlarla. En otra ocasión la mandaba a la tribuna. No sé si fue la intención que pasara entre las piernas, pero sí ponerla ahí", agregó en conversación con Fox Sports Argentina.

Además, Carepato respaldó el trabajo de Sebastián Beccacece y volvió a desmentir cualquier pelea con el DT: "Qué mejor empezar con este resultado en un clásico. Se merece Sebastián que le vaya bien, el plantel entendió su idea. Ojalá que esto sea el reflejo de lo que nos va a tocar vivir. En el fútbol no puedes parar, el viernes tenemos un partido importante en el que si no estamos bien de la cabeza nos pueden pasar por encima (ante Colón)".

"A Sebastián lo conozco desde hace 10 años. Sería el último en pelearme con él acá en Racing. No sé de dónde salió el rumor de la pelea. Cuando llegó, me llamó, y le dije que a pesar del cariño, él ahora era mi entrenador y yo jugador, y que él podía tomar las decisiones que quisiera. Este invento de hace unas semanas no me cayó bien, no soy un tipo de pelearse. La persona que lo generó, acá saben que es un poco mentiroso, pero trasciende para Chile, Perú y todos los países cercanos. No pasó nada. Fue un periodista que generó el rumor en Twitter, yo le respondí y él tontamente me responde con otra cosa no futbolística. Quería generar polémica y no generó nada", añadió.

Por último, Díaz se refirió al momento en el que se lo vio con un plátano dentro de la cancha y también habló de Jorge Sampaoli: "No tuve mucho tiempo para comerme la banana, la comí para no tener calambres".

"Sampaoli debe estar en la luna con su 'hijito' que recién nació", añadió