Marcelo Bielsa y el Leeds United buscan arrebatarle a Martin Braithwaite al Barcelona

La renovación total que ha liderado Ronaldo Koeman en el Barcelona sigue causando estragos al interior del club. Y un viejo conocido de nuestro país podría sacar ventaja con ello: Marcelo Bielsa.

El loco y el Leeds United no lo han pasado muy bien en su regreso a la Premier League, donde al término de 10 fechas marchan en el puesto 15º de la clasificación. Es por ello que ya piensan en el mercado de pases de invierno en Europa, donde tendrían en la mira a un delantero culé.

Según afirmó Diario Sport, medio dedicado a los blaugrana, el cuadro inglés donde dirige el rosarino estaría tras los pasos de Martin Braithwaite. El delantero, que llegó al club a ocupar el lugar del entonces lesionado Luis Suárez, no ha tenido el rendimiento esperado y ha quedado relegado a la banca.

Martin Braithwaite no ha tenido el rendimiento esperado en el Barcelona y todo apunta a su salida. El Leeds United de Marcelo Bielsa lo tiene en la mira. Foto: Getty Images

De hecho el propio Koeman lo ha descartado como titular, dándole la chance a nombres más jóvenes, como los de Ansu Fati o Pedri. Esto tendría muy atento al Leeds, que necesita con urgencia cartas de gol para escalar posiciones en la tabla.

Pero el equipo de Bielsa no sería el único, ya que según informó el mismo medio, West Bromwich y West Ham también lo tendrían en sus carpetas como posible refuerzo.

No se quiere mover

Pese a que su situación no es la mejor, estando en la banca y sin la titularidad asegurada, Martin Braithwaite no está ni ahí con irse del Barcelona. De ello, y en base a la misma información, ese sería el punto clave para definir si se mueve del club.

"No hay todavía ofertas en firme, pero el club tiene claro que Braithwaite tiene opciones de salir siempre que el futbolista dé el OK a su salida (...) Y parece que éste será el punto decisivo de la negociación. Porque Braithwaite no tiene ningún interés en abandonar el Camp Nou", lanza la publicación.

Por ahora, el futuro de Braithwaite sigue estando en el Barcelona pero Marcelo Bielsa lo recibiría con los brazos abiertos en el Leeds United. El mercado de invierno comienza a moverse.