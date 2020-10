Marcelo Bielsa llena de elogios a Pep Guardiola y se sincera: "De ningún modo me siento un mentor"

Los fanáticos del fútbol se frotan las manos pensando en el partidazo que se viene este sábado en la Premier League. Leeds United recibe al Manchester City en un duelo donde se medirán los estilos de Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

El argentino y ex técnico de la Roja ha sido apuntado por el propio DT ciudadano como su mentor. Y es que el juego agresivo y de ataque del loco ha sido la base para que el español haga historia en cada uno de los clubes por los que ha estado.

En la previa del encuentro de este sábado, Bielsa habló con los medios y alabó a Pep, al que le dio méritos propios por lo que ha conseguido. "De ningún modo me siento un mentor de Guardiola. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos".

Bielsa y Guardiola ya se enfrentaron cuando ambos estaban en La Liga, dirigiendo al Athletic de Bilbao y Barcelona respectivamente.

"Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ése es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como ninguno", agregó el rosarino.

Para Bielsa, lo más valorable del técnico del City es que "es capaz de encontrar soluciones instantáneamente a los problemas que imagina. Y otra cosa que lo distingue como un gran entrenador es que lo que él propone se asimila y reproduce rápidamente".

El loco evitó vender humo y se sinceró sobre su visión de Pep. "Cuando uno elogia a alguien es muy importante argumentar. Si no, parece que se trata sólo de simpatía y no de valoración. Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre".

Finalmente y pese a todas las flores, Bielsa dejó claro que junto al Leeds no se achicarán. "El Manchester City es uno de los grandes equipos de Inglaterra. Nosotros vamos a intentar jugar como lo hacemos siempre. No sabríamos hacerlo de otra manera".