Marcelo Bielsa es finalista del premio The Best de la FIFA y compite por ser el mejor entrenador del mundo

El ex entrenador de la selección chilena, Marcelo Bielsa, es uno de los tres finalistas que competirán por el premio The Best de la FIFA que reconoce al mejor director técnico del año en el mundo. Los rivales del Loco son Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich) y Jürgen Klopp (Liverpool).

El rosarino llega a esta instancia gracias a su heroica campaña con el Leeds United en The Championship, consiguiendo el ascenso a la Premier League después de 16 años en la segunda categoría. Por su parte, Klopp aparece entre los candidatos por ganar la Premier con el Liverpool después de 30 años sin títulos ligueros para el club Red.

Por último, Hansi Flick, principal candidato para ganar el galardón, es el entrenador del Bayern Múnich campeón de todo en el 2020. Actual campeón de Champions, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopas y principal aspirante al Mundial de Clubes.

Cabe recordar que debido a la pandemia mundial por el coronavirus, el premio se entregará el 17 de diciembre de manera virtual.