Manuel Pellegrini va con todo: "La Superliga es una idea para destrozar el fútbol"

Manuel Pellegrini se metió de lleno en el debate más relevante en las últimas horas en el mundo del fútbol: la creación de la Superliga. El entrenador del Real Betis mostró su inconformidad por la iniciativa de 12 de los principales clubes de Europa para independizarse y formar su propio torneo.

Para el chileno esta es una mala determinación.La Superliga es una idea que va a liquidar el fútbol nacional en todas partes. "El nivel de la Liga europea se clasifican por méritos. Hacer una Champions League se podrá mejorar, pero las competiciones de base de selecciones y el sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales", afirmó.

El Ingeniero teme por el futuro del campeonato español con esta propuesta. "Mientras mejor sea la liga y se equipare el reparto televisivo, por supuesto diferenciando posiciones en la tabla, porque el mérito es importante, es el sostén de fútbol. Yo creo que sería una idea para destrozar el fútbol nacional".

El estratega bético espera que los grandes de La Liga no terminen abandonado la competición local. "Esa idea se hizo en Sudamérica y no prosperó. Es una idea que viene aquí desde hace mucho tiempo. No creo que sea bueno que no tenga mérito cada equipo para llegar a competiciones europeas. Sería inentendible una liga en España sin los equipos más fuertes, que son tremendamente populares", indicó.

Manuel Pellegrini emplazó su preocupación por la Superliga. (Foto: Getty Images)

"Los futbolistas cada uno tendrá su opinión. No es fácil saber lo que piensa cada uno de ellos. Hay una idea y ya se verán todos los argumentos favorables y en contra y la decisión que se tome no perjudique al fútbol para la formación de jugadores", puntualizó Pellegrini ante los medios de comunicación.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.