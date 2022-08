El Betis de Manuel Pellegrini debuta este lunes en la Liga Española. Lo hará ante el Elche, como local, en un duelo donde Manuel Pellegrini espera seguir ratificando su buen trabajo de las dos últimas temporadas al mando de los andaluces.

Para este encuentro, eso sí, ha debido lidiar con los problemas financieros de la institución, por lo que no logran inscribir aún a todo el plantel por el asunto del fair play financiero. Incluso a la banca llevará muchos juveniles por esto mismo.

En la antesala del duelo, comentó que "no tenemos las condiciones ideales para empezar la temporada. Hay una situación económica de la que no nos podemos sustraer. Pero veo al equipo muy compenetrado".

Al respecto, agregó que "hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si hay alguna oferta importante que sea para mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva".

El central Marc Bartra ya fue vendido a Turquía, alivianando en parte ese asunto. De todas maneras, esperan los béticos que haya otra salida para lograr equilibrar las arcas del conjunto sevillano.

Claro que eso no va a significar seguir comprando jugadores. "No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola", contó Pellegrini.

El DT chileno manifestó que "el objetivo es mantener el plantel lo más fuerte posible por la salida de Joel, Tello y ahora Bartra. Nos permite reemplazarlos como el año pasado. El criterio deportivo, el trabajo de Antonio y la llegada de jugadores importantes libres nos ha permitido mantener la fuerza futbolística".

Finalmente, señaló que para jugar ante Elche tendrá también la baja de Sergio Canales, figura de la escuadra. "Canales sufrió el viernes una molestia muscular y va a necesitar un par de semanas de reposo para recuperar", indicó el Ingeniero.

Tampoco estará citado Claudio Bravo, debido a que no pudo ser inscrito para esta primera fecha debido a los problemas económicos ya señalados.