El DT chileno se refirió a la renuncia de su mano derecha, Antonio Cordón, a su cargo de director deportivo en el Real Betis. El Ingeniero cree que su salida es "mala para el club", pero también pone calma ante los rumores que apuntaban a su adiós y asegura que "no tiene ninguna relación con el tema mío. Lo mío está relacionado con el club, no solo con él".

Manuel Pellegrini recibió una bomba hace unos días en el Real Betis, ya que el director deportivo Antonio Cordón, su mano derecha en los heliopolitanos y quien lo llevó al club, anunció su renuncia al cargo. Esto, obviamente, despertó rumores en la prensa española al respecto de la continuidad del chileno en la banca, los que él mismo ahora se encargó de espantar.

El Ingeniero asistió a conferencia de prensa este viernes 17 de enero, en la previa del duelo ante Valladolid este sábado 18 en el Estadio Benito Villamarín por la fecha 22 de La Liga de España, y fue consultado por un posible adiós al elenco verdiblanco a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2025. Y puso calma.

"Su salida es mala para el club, pero no es un tema mío"

De entrada, el estratega chileno de 69 años confesó que "la salida de Antonio (Cordón) es mala para el club. Ha hecho un gran trabajo con un bajo presupuesto. Nos ha permitido estar en un rendimiento más alto de lo que se esperaba. La salida es complicada pero tendrá sus motivos".

"Es una pérdida para el club. Desde lo personal lo conozco mucho y tengo una cierta afinidad, pero son dos cosas aparte: lo profesional y lo personal", complementó el ex DT del Real Madrid, Manchester City, River Plate y Universidad de Chile.

Así, Pellegrini aprovecha de dejar en claro que él no se moverá de la banca bética aunque Cordón se vaya. "No tiene ninguna relación con el tema mío. Lo mío está relacionado con el club, no solo con él. No tiene relación directa y ojalá el club mantenga un nivel importante para poder hacer en los próximos años sin Cordón lo mismo que hemos hecho con él".

Para cerrar, Pellegrini fue consultado por la decisión de quien será el reemplazante de Cordón. "Eso es una decisión que le corresponde al club. Estamos más centrados en el partido contra el Valladolid. Aún queda para la próxima temporada. Es importante que exista la figura de un director deportivo y supongo que alguien lo reemplazará", concluyó.

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo chocará este sábado 18 de febrero con el Valladolid por la fecha 22 de La Liga de España, duelo pactado para jugarse en el Estadio Benito Villamarín a contar de las 12:15 horas.