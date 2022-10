Manuel Pellegrini no le da bola a la ausencia de Paulo Dybala en la Roma: "A nosotros nos falta Fekir"

Manuel Pellegrini está expectante por el duelo que el Betis jugará ante la Roma en la Europa League, donde puede sellar su clasificación a la próxima ronda e, incluso, hacerlo en el primer lugar del grupo que además integran el Ludogorets y el HJK.

Los italianos visitarán el Benito Villamarín con una ausencia importante como la de Paulo Dybala, quien tiene una lesión en el recto femoral izquierdo y estará afuera de las canchas entre 4 y 8 semanas, por lo que corre riesgo de perderse el Mundial de Qatar.

Pero así como alguna vez cuando era entrenador del Villarreal y enfrentaba a Barcelona dijo "ellos tienen a Ronaldinho, pero nosotros a Juan Román Riquelme que no tiene nada que envidiarle", en esta ocasión comparó la ausencia de la Joya con uno de sus mejores jugadores.

"Perder a un jugador tan importante siempre tiene incidencia, como nosotros con Nabil Fekir. Pero la Roma tiene muy buenos jugadores, estoy seguro que van a encontrar al sustituto de Dybala para tener el nivel que han demostrado en los partidos", comentó el Ingeniero.

Agregó además que "a nosotros nos pasa con Nabil Fekir y no lo vamos a poner de excusa si no clasificamos, ya que no estará en los próximos dos partidos. Así que buscarán las soluciones sin Dybala".

Sobre lo que propondrá José Mourinho en Sevilla, manifestó que "los equipos de Mourinho son intensos, complicados al contragolpe, tenemos que ser tan completos como allá (en Italia) si queremos puntuar mañana".