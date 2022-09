Real Betis de Manuel Pellegrini salta al ruedo de la Europa League esta temporada y lo hará ante el Helsinki de Finlandia, con la posibilidad de ver el debut de Claudio Bravo quien aún no ha tenido minutos.

El Real Betis de Manuel Pellegrini arrancó de la mejor temporada con tres triunfos al hilo en La Liga, competición en la que perdieron su invicto en una complicada visita a Real Madrid pero ahora tienen la posibilidad de pasar la página con el debut en la Europa League, como visitantes ante el Helsinki, para este jueves.

El partido en suelo finlandés es una gran oportunidad para que Claudio Bravo tenga sus primeros minutos de la campaña luego de todo agosto parado al no haber solucionado su inscripción, algo que, afortunadamente, ya quedó atrás y ahora puede centrarse en poder jugar lo más pronto posible.

El técnico de los andaluces anunció que se pueden ver varios cambios en la formación inicial. "Personalmente considero que jugando jueves, llegando el viernes a España y competir el domingo se puede hacer una vez, pero como son seis partidos en la fase de grupo prefiero usar rotaciones y darle confianza a los jugadores", indicó.

Ante los de la capital del país nórdico, los blanquiverdes jugarán en césped artificial, un factor que puede resultar clave. "No es algo a lo que estemos acostumbrados, pero hay que adaptarse, porque no puede ser una justificación. Ojalá nos acostumbremos rápidos y que tengamos la concentración necesaria para sumar los tres puntos", manifestó el chileno.

El Ingeniero no se fía a pesar de la etiqueta de favorito para el duelo. "Uno tiene que entrar desde el primer partido sabiendo que se enfrenta a rivales complicados. Betis y Roma pueden parecer favoritos por historia y por jugar en ligas más competitivas, pero eso no lo pienso. Hay que demostrarlo en el campo en los 90 minutos de cada partido. Somos favoritos en la teoría, pero no creo que en la práctica haya equipos favoritos".

Pellegrini, además, habló de las aspiraciones del Betis en esta Europa League. "Es una competición en la que uno quiere llegar lo más lejos y eso hay que demostrarlo con rendimiento y resultados. El primer paso es ganar aquí", puntualizó.