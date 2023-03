No hay tiempo para descanso en Old Trafford. Este fin de semana sigue rodando la pelotita en la Premier League y, en el marco de la fecha 27, Manchester United recibe al Southampton con el objetivo de volver a sumar de a tres para no ceder más terreno en la lucha por el podio de Inglaterra.

¿Cuándo juegan Manchester United vs Southampton?

Los Red Devils reciben a los Saints este domingo 12 de marzo a las 11:00 horas de Chile en Old Trafford, estadio ubicado en la ciudad de Manchester, en Inglaterra.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming este duelo de la Premier League?

Si buscas un link para ver este duelo de la Premier League podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo online a través de la app Star+. El partido no contará con transmisión televisiva en nuestro país.

Importante victoria de local en Europa League

El equipo dirigipo por Erik ten Hag llega encendido a este desafío tras golpear primero en la llave de octavos de final de la Europa League este jueves, cuando se impuso 4 a 1 al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Goles de Marcus Rashford (6'), Antony (52'), Bruno Fernández (58') y el bobo Wout Weghorst (82') le dieron la victoria a los Red Devils, que deberán ir hasta el Benito Villamarín el próximo jueves 16 para, desde las 14:45 horas, intentar sellar su clasificación a cuartos.

Por el fútbol inglés, en tanto, volvieron a enredar puntos la jornada pasada, cuando cayeron goleados 7 a 0 en manos del Liverpool en Anfield. Una dura derrota para el United que cortó una racha de dos victorias consecutivas.

Con este resultado, se mantiene en el tercer lugar de la clasificación con una cosecha de 49 puntos.

Así marcha la tabla de posiciones en el fútbol inglés: