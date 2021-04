Manchester City se asegura y blinda a Kevin de Bruyne hasta 2025: "No podría estar más feliz. Desde que me uní al club me he sentido como en casa"

Kevin de Bruyne es actualmente uno de los mejores centrocampistas del mundo, y Manchester City lo tiene claro, por lo que en las últimas horas lograron un acuerdo para asegurar su presencia en el equipo firmando una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2024/2025 de la Premier League.

Precisamente ayer el belga jugó un señor partidazo en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Borussia Dortmund, demostrando que a los 29 años está en un altísimo e indiscutible nivel.

Algunas horas tras el triunfo ante el elenco de Erling Haaland, el City anunció a través de un comunicado oficial la renovación del vínculo con de Bruyne, detallando que seguirá hasta el verano de 2025 camiseta de los Citizens:

"El belga ha pasado cinco años y medio en el Etihad, un período que lo ha llevado a establecerse como uno de los mejores jugadores creativos del mundo", publicó el club.

El City añadió que "también ha sido una era de éxito sostenido, con De Bruyne ganando dos títulos de la Premier League, una Copa FA y cuatro Copas de la Liga, así como el premio al Jugador del Año de la PFA 2020".

Por su parte, Kevin de Bruyne se mostró muy feliz y satisfecho con la extensión de su vínculo con la escuadra de Josep Guardiola, quien lo considera vital para el esquema del equipo:

“Pep y yo vemos el fútbol de la misma forma. Tener esa relación con un entrenador es muy importante para mí porque nuestros objetivos están totalmente alineados y queremos las mismas cosas", explicó.

El mediocampista seguirá con el City hasta 2025.

De Bruyne agregó que: "no podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los fanáticos, mi familia está asentada aquí en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien".

“Este club de fútbol está diseñado para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mi rendimiento, por lo que firmar este contrato fue una decisión sencilla. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y, sinceramente, siento que hay más por venir", cerró el belga.

