Pep Guardiola advierte al Borussia Dortmund para la vuelta de Champions League: "Iremos a ganar el partido"

Manchester City consiguió un importante triunfo este martes ante el Borussia Dortmund. Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron de manera agónica por 2-1 y dieron el primer golpe en los cuartos de final de la Champions League.

Los ciudadanos tuvieron que sufrir para asegurar la victoria, peleando durante 90 minutos y logrando la victoria en los minutos finales. La forma no dejó para nada contento al técnico, quien fue autocrítico en conversación con la transmisión oficial.

"(Terminamos) aliviados. Es mejor ganar que un empate, pero aún habiendo ganado quedan 90 minutos para lograrlo", lanzó el estratega, quien ahora tendrá que viajar hasta Alemania para definir el paso a las semifinales del torneo.

Pep Guardiola no quedó conforme con lo hecho por el Manchester City. Foto: Getty Images

Para Guardiola, todavía no hay nada asegurado, por lo que lanzó una advertencia para todos los hinchas del Borussia Dortmund. "Hemos ganado 2-1, pero esto es la Champions League e iremos ahí a ganar el partido".

Pep analizó lo ocurrido en la cancha, señalando que "en la primera parte no estuvimos inteligentes con el balón, nuestros pases no fueron buenos. La segunda fue mejor, tuvimos dos o tres ocasiones claras con 1-0 para hacer el segundo e incluso el tercero, pero desafortunadamente no lo logramos. Pero con el 1-1 estuvimos ahí y marcamos ese tanto final".

Finalmente el técnico recalcó que "para jugar bien en ambas áreas tenemos que construir bien el juego y hoy no lo hicimos. Joao y Rodri no estuvieron suficientemente inteligentes para recibir el balón en buenas posiciones, pero es normal, nos enfrentábamos a un rival fuerte y es difícil. Es un buen resultado".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.