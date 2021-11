Christiane Endler y el Olympique de Lyon no dan su brazo a torcer en la lucha por el título en la Division 1 de Francia. Este domingo la chilena fue titular y entregó un nuevo arco en cero con aplastante goleada por 0-4 ante el GPSO 92 Issy.

El equipo de la arquera y capitana de la selección chilena necesitaba levantarse luego de la derrota en la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich el miércoles pasado, sacándose las balas con el elenco parisino. Y no de cualquier forma, ya que las dominaron de principio a fin.

El Lyon necesitaba un triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones y lo consiguió de inmediato. Esto, porque a los 4' minutos abrió el marcador gracias a Melvin Malard, quien aprovechó un centro de Ellie Carpenter y finiquitó para el 0-1.

Pero eso no le bastaría a las Leonas, que golpearon otra vez a los 6' de partido con Catarina Macario. La mediocampista sacó un bombazo para estirar la ventaja en el marcador y asegurar, de entrada los tres puntos.

Endler fue testigo de lo que pasaba en la cancha, recibiendo muy pocas llegadas del equipo rival. De hecho, en los 90' minutos no preocuparon más allá de tres ocasiones a la chilena, en un duelo que tras el demoledor inicio cayó en intensidad.

No fue hasta el complemento que el Lyon salió a buscar un premio mayor. Signe Bruun en los 71’ y una volea de Ada Hegerberg en los 79’ sentenciaron el 0-4 de las visitantes para sumar tres puntos de oro en la lucha por el título.

Lyon firme en el liderato de la Division 1

Lyon está animando una lucha palo a palo con el PSG por la cima de la tabla de posiciones. Mientras que las Leonas se mantiene en el primer lugar, las parisinas hacen lo posible por darles caza y así lo demostaron este domingo.

El ex equipo de Endler saltó a la cancha a la misma hora y le pasó por encima al Stade de Reims con una goleada por 7-0. No obstante, la chilena y sus compañeras no se mueven de la punta.

Con 27 puntos, el Lyon se mantiene en el primer lugar, a tres puntos del PSG (24). La lucha por el título de la Division 1 de Francia está al rojo vivo, con Tiane cada vez más cerca de un nuevo trofeo en su ya gloriosa carrera.