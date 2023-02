El zaguero central ítalo-brasileño es el futbolista más expulsado de La Liga de España, y él mismo reveló que su última tarjeta roja dejó muy molesto al técnico chileno Manuel Pellegrini. El ex Lazio, donde jugó 150 partidos y solo una vez lo enviaron a las duchas, confesó que "le dije que no pasaría más y que me diese otra oportunidad".

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo volvió a celebrar este fin de semana recién pasado ya que venció 2-1 al Valladolid por la fecha 22 de La Liga de España, pero lamenta una situación que vive Luiz Felipe. Con la que hizo enfurecer al entrenador chileno.

Y es que el defensa central ítalo-brasileño es el futbolista que más tarjetas rojas ha recibido en la presente temporada, ya que han sido tres las expulsiones directas que le han dado, y la primera fue por una revisión en el VAR. Algo curioso, sobre todo considerando que jugó más de 150 partidos en Italia y solo lo expulsaron una vez, aunque no fue por una falta sino por una polémica celebración saltando a la espalda de su excompañero Joaquín Correa para festejar la victoria sobre Inter.

Así, el zaguero de 25 años oriundo de Sao Paulo habló con RTV Betis y confesó que "con la última tarjeta roja el míster se enfadó. Pero le dije que no pasaría más y que me diese otra oportunidad". El defensor de 1.87 metros de estatura dejó en claro que esas "son cosas de las que aprendemos".

"Fui para intentar tirar el balón y toqué un poco el pecho y me enseñó la roja. En Italia estuve 150 partidos y ni una roja. Son cosas de las que hay que aprender. Lo importante es que no se repita más veces", complementó Luiz Felipe.

"Soy muy pasional, no me gusta. Las rojas no me sientan bien, menos si vamos perdiendo. Lo tengo que mejorar. El partido contra el Celta pasa una vez en el campeonato. Tenemos que seguir trabajando para que no pase más", añadió.

Para cerrar, deja en claro que "sabemos la calidad de nuestra defensa, de nuestros jugadores, pero es lo que dice siempre el míster. No solo defienden los defensas, son todos, los once. Todos tienen que atacar y defender".