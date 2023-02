Curicó Unido se sacude rápidamente de la dura derrota de 3-1 que sufrió ante Universidad de Chile en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, y ya piensa en su próximo desafío. Este martes 28 de febrero jugarán la vuelta ante Cerro Porteño por la segunda ronda de la Copa Libertadores y tienen un duro panorama por delante. Tanto así que el histórico Luis Martínez tiene muy poca fe.

Y es que el equipo dirigido por Damián Muñoz viajará hasta el Estadio General Pablo Rojas en Asunción con el objetivo de revertir el 1-0 que les propinaron en la ida, jugada en el Estadio Monumental. Por eso, RedGol se contactó con la máxima leyenda de los Torteros en la previa del vital cruce y desde ya lamenta que el panorama es muy complicado.

"Soy realista, tengo muy poca fe"

El sempiterno goleador albirrojo contestó el llamado de la Redgoleta y de entrada reconoce que "está difícil, muy difícil. El equipo no viene bien en estos últimos partidos, anímicamente no viene bien y no han salido las cosas. La gente acá tiene esperanzas, sí, pero futbolísticamente habando no hay muchas esperanzas, para mí no".

Martínez, goleador histórico de los curicanos con 69 festejos, fue consultado por las razones que cree que tienen al equipo de Muñoz con un bajón. "Yo creo que el problema son los sistemas. Bueno, Damián dijo que estaba trabajando sistemas y eso ha interrumpido un poco el trabajo que ellos venían haciendo durante el año pasado".

"Estaban muy bien con un puro sistema de 4-3-3 que usaba en todos lados y salían siempre a buscar los partidos, entonces de repente implantó un sistema de jugar con 3-5-2 y eso ha desconcentrado un poco al grupo que venía jugando el año pasado", complementa.

Por eso, Lucho Martínez cierra dejando en claro que "yo soy realista y creo que está muy difícil. Ellos van a querer asegurar el paso a la otra fase y Curicó va a tener que salir a buscar el resultado que es complicado".

"Habrá que ver el sistema, el clima, la gente y como apoyan a un equipo grande como Cerro Porteño. Está complicado, pero bueno, en el fútbol no hay nada escrito y a esperar que ojalá caiga un buen resultado, ojalá empatar para que sea algo decoroso", concluyó.

Cerro Porteño y Curicó Unido se enfrentan en la vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2023 este martes 28 de febrero, duelo pactado para jugarse desde las 19:00 horas en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción.